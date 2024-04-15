Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал статью The Sun, где говорилось о планах Украины уничтожить Крымский мост.

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"Мы неоднократно об этом говорили, об этом говорил наш президент. Эта незаконная пристройка к нашему Крыму должна быть разрушена. И однажды вы увидите новости, которые вы видели раньше. Новости о том, что мост выведен из строя", – отметил Плетенчук.

По словам представителя, вопрос лишь в том, какой будет степень этого повреждения. Со своей стороны, Украина будет делать все возможное для того, чтобы его (крымского моста) там больше не было.

Назначение Крымского моста

Плетенчук также рассказал, что и сама Россия готовится к уничтожению крымского моста, а также то, как сейчас враг использует его.

"Так, для россиян он имеет больше символический характер. Использовать крымский мост для военной логистики они уже не могут после полученных повреждений. На нем остается энергетическая ветка, которая заходит в Крым", – утонил Плетенчук.

При этом в основном, по усточненням представителя ВМС, им пользуются именно рядовые россияне, которые незаконно посещают украинский Крым.

"Поэтому вполне логичное решение российского руководства построить альтернативный путь по понятным причинам", – добавил он.