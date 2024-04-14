В материале The Sun отмечается, что сооружение, которое оценивают в несколько миллиардов долларов, уничтожат одним махом ракет Storm Shadow, морскими беспилотниками, а также с помощью западных истребителей F-16.

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Шаг к выигрышу войны в Черном море

"Для Украины это цель номер один – гротескная демонстрация 10 лет российской оккупации. Его уничтожение было бы важным шагом в выигрыше войны в Черном море, перекрыв основной путь российского военного снабжения и заблокировав военную машину Путина", – утверждает издание.

В то же время старший научный сотрудник Института Гудзона и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк убежден в том, что наше государство имеет все шансы это сделать. Однако, по его словам, для уничтожения любимого моста российского диктатора нужно правильное оружие.

Наиболее защищенный мост в мире может быть разрушен с помощью массированной атаки с воздуха и моря в стиле большого взрыва,

– говорит эксперт.

Он предполагает, что для этой атаки используют ракеты Storm Shadow. Они будут атаковать конструкцию моста, а морские дроны ударят по основам. Напомним, что СБУ уже дважды организовывала нападения на Крымский мост, однако вскоре его ремонтировали, несмотря на значительные повреждения конструкций.

Действительно ли это произойдет

Сообщается, что летом 2024 года Украина планирует осуществить третью серьезную атаку. Если Керченский мост будет навсегда разрушен, Москва потеряет главную линию военного снабжения. Одна цель символическая, другая цель – не допустить пополнения Черноморского флота, отрезать войска РФ и выбить их с полуострова.

Источник, близкий к Министерству обороны Украины, подтвердил The Sun, что "это абсолютно возможно", потому что "это просто мост, который уже несколько раз был существенно поврежден".

С помощью чего Украина сможет уничтожить Крымский мост

Как пояснил Клар, для этого нужно атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста, то есть асфальтово-бетонное полотно. Чтобы реализовать этот этап необходимо от 20 до 40 дальнобойных ракет.

Сейчас единственными в арсенале Украины, которые соответствуют требованиям, являются поставленные британские крылатые ракеты Storm Shadow и французский аналог SCALP. Это оружие известно своей точностью и навыками уклонения от систем ПВО.

Такое вооружение является достаточно мощным, чтобы разорвать конструкцию моста и позволить Украине "атаковать мост с достаточного расстояния, чтобы избежать российской противовоздушной обороны".

Известно, что Storm Shadow можно запускать с расстояния более 320 километров, что избавляет наше государство от риска своим драгоценным авиафлотом МиГ-29 и Су-24, необходимых для запуска таких ракет.

Для Украины вызывает большое беспокойство то, что она имеет лишь небольшое количество самолетов, способных осуществить эту атаку. Если они используют их и понесут потери, они не смогут проводить следующие атаки Storm Shadow,

– сказал эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе.

В частности, Украине могут помочь F-16, которые должны прибыть в течение следующих двух месяцев. Кларк предположил, что Киев мог ждать их прибытия, прежде чем атаковать мост. Впрочем, есть нюанс – F-16 еще не совместимы со Storm Shadows.

Несоответствие между оружием в арсенале

По мнению эксперта, F-16, возможно, придется зарядить боеприпасами с GPS-наведением, что требует от них "приближения к цели и риска для себя". По его словам, большой проблемой Украины сейчас является несоответствие между оружием в арсенале и самолетами, которые есть для его запуска.

Он указал, что как только верхние конструкции моста будут разбиты ракетами, необходимо атаковать его основание. Для этого, по мнению Кларка, используют большие беспилотные взрывные надводные корабли, количество которых будет достигать, вероятно, от двух до четырех.

В то же время эксперт говорит, что беспилотники украинского производства Sea Baby, которые сыграли важную роль в потоплении Черноморского флота Путина, будут "слишком малы, они предназначены для пробивания дыр в кораблях".

Чтобы разрушить основу моста, вам понадобится больший беспилотный корабль, например модифицированная баржа с дистанционным управлением или малый контейнеровоз. Украина могла бы загнать его под опору моста и взорвать его. Россия попыталась бы это остановить, но остановить такое большое судно было бы трудно,

– подчеркнул Кларк.

Он также отметил, что синхронизировать атаку беспилотников для координации их ударного действия на мост невероятно сложно. Зато одна огромная бомба, прикрепленная к опоре моста, "была бы лучшим вариантом". Кларк добавил, что подобная атака скорее всего снова будет работой СБУ.