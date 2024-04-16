Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что Крымский мост надо было разрушить уже давно. Эти попытки были – его вывели из строя в 2022 и 2023 годах. Он отметил, что это надо продолжать.

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Что делать с Крымским мостом

Свитан высказал мнение, что разрушить Крымский мост можно только тогда, когда Украина освободит Крым. Мост после этого можно разобрать. Сейчас же можем только вывести его из строя, ведь Россия по Керченскому мосту переправляет много военной амуниции.

Россияне пытаются ее (амуницию – 24 Канал) скрыть. Говорят, что там только общественное движение, но военные перемещения там также есть. Как и по паромной переправе в Керчи, которую также нужно уничтожить,

– сказал военный эксперт.

Через Керченский пролив Россия активно перемещает военные средства паромами. Свитан отметил, что Украине нужно уничтожать паромы и пристани с Крымской и Таманской стороны.

Чем разрушать Керченский мост

Свитан считает, что для вывода из строя Крымского моста достаточно небольшого количества дальнобойных ракет.

Лучший вариант использовать разноуровневую атаку, то есть подводные, надводные дроны и крылатые ракеты. Туда (к мосту – 24 Канал) может достать баллистика – наши ракеты С-200 (техническая дальность 300 километров), ATACMS (300 километров),

– рассказал полковник запаса ВСУ.

Свитан назвал еще одну цель для ВСУ – это Новороссийский порт. Россия там перевозит примерно 60% своей нефти, что проблемой для Украины.

Как только будет достаточно средств и приказ, то, теоретически, его (Новороссийский порт – 24 Канал) можно уничтожить,

– предположил он.

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