Все над этим работают. Соответствующее заявление начальник ГУР Кирилл Буданов сделал в одном из интервью.
Кстати Не повредит ли это плану: в ГУР прокомментировали материал СМИ об уничтожении Крымского моста
"Над этим работают"
Мост через Керченский пролив остается целью Украины. Оккупанты усиленного защищают и охраняют его.
Но все над этим работают,
– подчеркнул Буданов.
Уничтожение Крымского моста: последние новости
- Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что оккупанты укрепили оборону этого и других объектов, кораблей от атак украинских морских дронов, на бумаге и в отчетности.
- В начале апреля в The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГУР заявили, что Крымский мост уничтожат в первой половине 2024 года.
- Эту публикацию прокомментировал Андрей Юсов. Он отметил, что Крымский мост является военной целью, как и все остальные подлежит обезвреживанию. Поэтому ничего нового нет.
- Ранее Вадим Скибицкий отметил, что сейчас все обеспечение российских захватчиков идет именно Крымским мостом. В ГУР понимают, на сколько он является стратегическим для России.
- "Это цель. Соответственно, цель есть – она будет уничтожена. Какими силами и средствами – необходимо уже будет рассчитывать, планировать, для того, чтобы достичь успеха", – подчеркнул генерал-майор.