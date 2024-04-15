Подобные заявления западных экспертов не стоит недооценивать. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, вспомнив слова американского генерала Бена Ходжеса, который заявлял, что такой ход событий вполне возможен.

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Как можно уничтожить Крымский мост

По словам военного эксперта, для того, чтобы разрушить строение моста, кроме ракет Storm Shadow, также нужны немецкие Taurus. Они необходимы, чтобы полностью уничтожить автомобильное и железнодорожное полотно.

А для того, чтобы ликвидировать основу – столбы, которые поддерживают мост, понадобится мощная взрывная составляющая, которая может быть на бортах морских дронов-камикадзе.

Сейчас наши возможности не позволяют изготовить ударные дроны такой мощности, потому что их боевая часть составляет до тысячи килограммов. Надо больше, чтобы гарантированно разрушить основу Крымского моста и было даже нецелесообразно его восстанавливать,

– сказал Владислав Селезнев.

Пока все это остается планами на перспективу. Украинская авиация ищет возможность "продавить" вражескую противовоздушную оборону, чтобы нанести неприятности оккупантам, которые охраняют это инженерное сооружение.

Понимают ли в России, что мост будет разрушен

Владимир Путин осознает, что такой вариант возможен, потому что мост является законной целью для Украины. Но, конечно, его режим надеется, что этого удастся избежать. Именно поэтому сооружение усиленно прикрывают с воздуха, суши и с воды.

Враг привлекает немало ресурсов, чтобы обезопасить Крымский мост от наших Сил обороны. Например, с южной части установлено боновые заграждения, баржи, которые должны были бы защитить элементы строения от воздействия дронов-камикадзе,

– отметил военный эксперт.

Кроме этого, над акваторией Черного моря постоянно дежурят российские вертолеты, самолеты. Так надеются увидеть украинские средства. Но эта деятельность требует больших ресурсных затрат.

Содержать воздушное судно – это дополнительные ресурсы. К тому же они часто падают в море, случаются другие технические проблемы, иногда россияне сами "отрабатывают" по своим самолетам,

– добавил Селезнев.

Силы обороны хорошо понимают, какая техника где расположена. Поэтому это лишь вопрос времени, когда на вражеские аэродромы придет "хлопок" и превратит российскую авиацию в большую груду металлолома.

Уничтожение Крымского моста: что известно