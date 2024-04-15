Подібні заяви західних експертів не варто недооцінювати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пригадавши слова американського генерала Бена Ходжеса, який заявляв, що такий перебіг подій цілком можливий.

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Як можна знищити Кримський міст

За словами військового експерта, для того, щоб зруйнувати будову мосту, крім ракет Storm Shadow, також потрібні німецькі Taurus. Вони необхідні, щоб повністю знищити автомобільне та залізничне полотно.

А для того, щоб ліквідувати основу – стовпи, які підтримують міст, знадобиться потужна вибухова складова, яка може бути на бортах морських дронів-камікадзе.

Наразі наші можливості не дозволяють виготовити ударні дрони такої потужності, бо їхня бойова частина становить до тисячі кілограмів. Треба більше, щоб гарантовано зруйнувати основу Кримського мосту й було навіть недоцільно його відновлювати,

– сказав Владислав Селезньов.

Поки все це залишається планами на перспективу. Українська авіація шукає можливість "продавити" ворожу протиповітряну оборону, щоб завдати неприємностей окупантам, які охороняють цю інженерну споруду.

Чи розуміють у Росії, що міст буде зруйновано

Владімір Путін усвідомлює, що такий варіант можливий, бо міст є законною ціллю для України. Але, звісно, його режим сподівається, що цього вдасться уникнути. Саме тому споруду посилено прикривають з повітря, суші та з води.

Ворог залучає чимало ресурсів, щоб убезпечити Кримський міст від наших Сил оборони. Наприклад, з південної частини встановлено бонові загородження, баржі, які мали б захистити елементи будови від впливу дронів-камікадзе,

– зауважив військовий експерт.

Крім цього, над акваторією Чорного моря постійно чергують російські гелікоптери, літаки. Так сподіваються побачити українські засоби. Але ця діяльність потребує великих ресурсних витрат.

Утримувати повітряне судно – це додаткові ресурси. До того ж вони часто падають в море, трапляються інші технічні проблеми, інколи росіяни самі "відпрацьовують" по своїх літаках,

– додав Селезньов.

Сили оборони добре розуміють, яка техніка де розташована. Тому це лише питання часу, коли на ворожі летовища завітає "бавовна" й перетворить російську авіацію на велику купу брухту.

Знищення Кримського мосту: що відомо