Про це у коментарі 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Безпосередньо на території Криму уже немає умовно безпечного місця для окупантів.

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Окупантам неспокійно у Криму

17 квітня сталися удари по аеропорту у тимчасово окупованому Джанкої. За інформацією ГУР, окупанти втратили частину у протиповітряній обороні, а також знищено частину авіації, яка базувалася на аеродромі.

"Сьогодні, я думаю, що на території тимчасово окупованого Криму немає жодної локації, де б не могли дістати наші засоби вогневого ураження і завдавати відповідного удару ворогу", – зауважив Братчук.

Ба більше – зранку 19 квітня був успішно збитий ворожий літак Ту-22М3, який вночі атакував території України. Він успішно "приземлився" біля Ставрополя, що в Росії. Це перший літак стратегічної авіації, який вдалося збити під час польоту.

"Я думаю, що ця робота стає більш інтенсивною. Ті локації, які були озвучені, вони всі відомі, власне, переміщення ворога по території тимчасово окупованого Криму. Джанкой інформаційно завжди дуже часто лунав. Я впевнений, що далі ця робота буде дійсно йти інтенсивно", – додав речник.

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