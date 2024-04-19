Об этом в комментарии 24 Каналу отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Непосредственно на территории Крыма уже нет условно безопасного места для оккупантов.

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Оккупантам неспокойно в Крыму

17 апреля произошли удары по аэропорту во временно оккупированном Джанкое. По информации ГУР, оккупанты потеряли часть в противовоздушной обороне, а также уничтожена часть авиации, которая базировалась на аэродроме.

"Сегодня, я думаю, что на территории временно оккупированного Крыма нет ни одной локации, где бы не могли достать наши средства огневого поражения и нанести соответствующий удар врагу", – отметил Братчук.

Более того – утром 19 апреля был успешно сбит сбит вражеский самолет Ту-22М3, который ночью атаковал территории Украины. Он успешно "приземлился" возле Ставрополя, что в России. Это первый самолет стратегической авиации, который удалось сбить во время полета.

"Я думаю, что эта работа становится более интенсивной. Те локации, которые были озвучены, они все известны, собственно, перемещения врага по территории временно оккупированного Крыма. Джанкой информационно всегда очень часто звучал. Я уверен, что дальше эта работа будет действительно идти интенсивно", – добавил спикер.

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