Очевидцы сообщают, что на полуострове было слышно 5 взрывов, передает 24 Канал. По данным местных телеграмм-каналов, взрывы были слышны в Мисхоре, Симферопольском районе, но громче всего в Севастополе и Балаклаве.
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Тревожное утро на полуострове
Также в некоторых районах Севастополя короткое время была слышна воздушная тревога, однако ее быстро выключили. Около 5:12 – 5:15 взрывы также были слышны в Красногвардейском.
Оккупационная "власть" полуострова отреагировала на информацию о взрывах в Крыму.
Громкие звуки, которые были слышны в городе – это, по предварительным данным, дежурными "средствами ПВО" уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, – сообщает "власть".
По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы "все спокойно".
Украина ударила по аэродрому в Джанкое
- В ночь на 17 апреля на аэродроме в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму, прогремели мощные взрывы. Видео инцидента быстро опубликовали в соцсетях.
- Известно, что на аэродроме есть много важных целей. В частности там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.
- В ГУР впоследствии сообщили, что удалось уничтожить 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 РЛС, пункт управления средствами ПВО, аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество уничтоженной авиации и потери среди личного состава еще уточняются.
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что никто не будет сообщать, как именно удалось ударить по этому объекту и заметил, что взрывы в Джанкое раздавались буквально целый день.