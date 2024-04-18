Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что этот аэродром в Крыму вроде бы должен был быть очень защищенным. Однако оказалось, что Силам обороны удалось нанести мощные удары по нему и оккупанты не смогли им помешать.

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Так очень часто происходит

К тому же оказалось, что Джанкой – проукраинский город. Во время попадания местные жители корректировали удары в прямом эфире. Поэтому в российских пабликах жаловались, мол, сколько еще в Крыму будет твориться такое, что проукраинское сообщество будет узнавать о результатах ударов в режиме онлайн.

Если бы взрывы в Джанкое не были показаны в прямом эфире, россияне бы скрыли их. Так очень часто происходит,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

На аэродроме в Джанкое были сосредоточены российские самолеты и вертолеты, и когда появятся спутниковые снимки, станет понятно, какие потери понес враг.

"Это безумный удар по репутации Путина", – заметил Андрющенко.

Неплохое начало

В то же время россияне недавно рассказывали, что усилят свое ПВО в оккупированном Крыму, однако результат его "работы" или отсутствия очевиден.

Также в оккупированном Бердянске 15 апреля случился "хлопок" – из-за того, что там нет систем противовоздушной обороны.

Вполне возможно, что ПВО уехало из Крыма в сторону Бердянска и Мариуполя, потому что там также есть что прикрывать.

Это фактически первая линия обороны в этой агломерации. Далее есть аэродромы в России – в Ростове-на-Дону, Ейске, Приморско-Ахтарске, которые гораздо важнее, чем те, что расположены в Крыму. Они участвуют в военных операциях, в частности в той, что сейчас происходит в Часовом Яру,

– объяснил он.

Важно! Украинские защитники 15 апреля нанесли удар по оккупированному Бердянску. Два попадания состоялись по предприятию "ЮжГидроМаш". На его территории базировались российские военные. Также в районе города работало ПВО, однако сбить ничего не сумела.

Кроме того, российские пропагандисты признали, что украинские силы действительно попали по пункту управления в Бердянске. Хотя и они утверждают, что якобы "ущерб не нанесен" и россияне "все сбили".

"Это неплохое начало, не зря было анонсировано "украинское лето в Крыму". Кроме того, мы доработали морские дроны и теперь они могут нести большее количество взрывчатки. Поэтому в Крыму этим летом будет "жарко", – уверен Петр Андрющенко.

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