Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що цей аеродром в Криму начебто мав бути дуже захищеним. Проте виявилось, що Силам оборони вдалося завдати потужних ударів по ньому і окупанти не змогли їм перешкодити.
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Так дуже часто відбувається
До того ж виявилось, що Джанкой – проукраїнське місто. Під час влучання місцеві жителі корегували удари в прямому ефірі. Через це в російських пабліках бідкалися, мовляв, скільки ще в Криму буде діятись таке, що проукраїнська спільнота буде дізнаватися про результати ударів в режимі онлайн.
Якби вибухи в Джанкої не були показані в прямому ефірі, росіяни б приховали їх. Так дуже часто відбувається,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
На аеродромі в Джанкої були зосереджені російські літаки та гелікоптери, і коли з'являться супутникові знімки, стане зрозуміло, які втрати зазнав ворог.
"Це шалений удар по репутації Путіна", – зауважив Андрющенко.
Непоганий початок
Водночас росіяни нещодавно розповідали, що посилять своє ППО в окупованому Криму, проте результат його "роботи" або ж відсутності очевидний.
Також в окупованому Бердянську 15 квітня трапилась "бавовна" – через те, що там немає систем протиповітряної оборони.
Цілком можливо, що ППО поїхало з Криму в бік Бердянська та Маріуполя, тому що там також є що прикривати.
Це фактично перша лінія оборони в цій агломерації. Далі є аеродроми в Росії – в Ростову-на-Дону, Єйську, Приморсько-Ахтарську, які набагато важливіші, ніж ті, що розташовані в Криму. Вони беруть участь у військових операціях, зокрема у тій, що зараз відбувається у Часовому Яру,
– пояснив він.
Крім того, російські пропагандисти визнали, що українські сили дійсно влучили по пункту управляння в Бердянську. Хоча й вони стверджують, що нібито "шкоди не завдано" і росіяни "все збили".
"Це непоганий початок, не дарма було анонсовано "українське літо в Криму". Крім того, ми допрацювали морські дрони і тепер вони можуть нести більшу кількість вибухівки. Тому в Криму цього літа буде "спекотно", – впевнений Петро Андрющенко.
Більше про атаку на аеродром в Джанкої
- Проти ночі 17 квітня в Джанкої пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі зафіксували прильоти по військовому аеродрому у вигляди великих спалахів та пожежі.
- Відомо, що українським силам вдалося уразити ракетний комплекс С-400. Внаслідок удару вибухнула пускова установка, а також були пошкоджені інші машини комплексу.
- Пізніше у Генштабі повідомили про ліквідацію 4 пускових установки С-400, пункту управління засобами ППО, трьох РЛС, апаратури спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".