Про це повідомляє очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Вона повідомляє, що після вибухів над містом здійнявся стовп диму, передає 24 Канал.

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До Бердянська завітала "бавовна"

У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська,

– написала Галіціна.



У Бердянську дим після прильоту / Фото Вікторія Галіціна

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що два прильоти були по базуванню окупантів на території заводу "ПівденГідроМаш". Як пише Андрющенко, російські військові вже оточили територію біля району прильоту.



Андрющенко опублікував карту, де позначив район вибухів / Скриншот Петра Андрющенка

Водночас проросійські місцеві телеграм-канали заявляють про буцімто успішну роботу "пе-ве-о". А ось чому над містом здійнявся дим, окупаційна влада не поспішає пояснювати.

"Тривожно" і в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму вже вдруге від ранку оголошують повітряну тривогу. Окупанти бідкаються на ракетну небезпеку й підняли у небо авіацію.

Традиційно під час повітряної тривоги закрили для проїзду Кримський міст. Також у телеграм-каналах повідомляли, що біля переправи нібито окупанти знову встановили так звану "димову завісу".

Окупанти пишуть, що над Севастополем також багато бортів російської авіації. Пояснюють це буцімто великою кількістю ракет Strorm Shadow, які збираються "атакувати" Крим.

Російські пропагандисти також повідомляють про роботу "пе-ве-о". Ба більше, окупанти вже звітують, що буцімто є "збиття ворожої цілі над морем на підльоті до Севастополя і Євпаторії".