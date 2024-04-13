Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що у місті чимало проблем, на які росіяни просто заплющують очі. Крім цього, вони бояться проявів патріотизму, тому застосовують проти українців шантаж і репресії.

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"Місто дедалі глибше входить у депресивний стан, деградацію, з інфраструктурних об'єктів майже нічого не працює. Окупанти лише зараз намагаються ліквідувати наслідки негоди, яка сталася ще в листопаді 2023 року", – розповів заступник голови Бердянської районної ради.

Що відбувається в Бердянську

Місто перебуває у постійній напрузі через те, що в будь-який момент може відбутися так звана російська мобілізація. У людей продовжують відбирати житло та іншу нерухомість, ув'язнювати цивільних, але навіть попри це, населення чинить спротив.

"Партизани повідомляють, чого не варто робити, в яких місцях зосередився ворог, коли проводить ротацію. Місто намагається чинити спротив, попри суцільні жахи, які постійно відбуваються", – додав Дудукалов.

У регіоні обов'язкова "паспортизація"

У всіх сферах, де людина може зіштовхнутися з окупаційною владою, ми бачимо терор і знущання. Наприклад, є проблема в тому, щоб мати українську реєстрацію автомобіля та права. Неприємності починаються навіть у тих, хто не переоформив лічильники на російські.

Так окупанти мають змогу заходити до будинків та з'ясувати, хто там проживає. У всіх галузях намагаються перевести людей на російський облік, щоб збирати з них гроші, а також, щоб зрозуміти, де пусті помешкання,

– розповів Віктор Дудукалов.

Все це є способом контролю над людьми. Окупанти розуміють, що не знають ситуації, не можуть вплинути на населення, тому вирішили діяти у такий спосіб: шантажем і погрозами. Попри всі правові норми, житло та автомобіль можуть вилучити, якщо людина не переоформила все так, як сказали росіяни.

Ворог не розуміє, як насправді сильно населення чекає на деокупацію. Всі російські "папірці" будуть "помножені на нуль", бо патріотичних людей – більшість,

– наголосив Дудукалов.

Росія робить акцент на молоді

У тимчасово окупованому Бердянську створили організації, через які окупанти поширюють свою пропаганду. Особлива увага звернена на дітей і на молодь, адже це найскладніша категорія населення для ворога.

Діти й молодь не знають нічого іншого, крім України. Вони не пам'ятають, що таке Радянський Союз і не розуміють, якими були відносини з Росією. Сьогодні окупанти намагаються нав'язати їм "любов" до себе,

– зауважив Дудукалов.

Для цього витрачають дуже багато ресурсів, залучають фахівців, щоб "перевиховати" дітей. Саме тому організовують так звані "військово-патріотичні табори", хизуються тим, що відкривають нові установи, через які поширюватимуть свою пропаганду.

Хочу звернути увагу, що за кількістю вкладених коштів, пропаганда є на другому місці після війни. Окупанти не фінансують освіту, медицину, взагалі нічого, що пов'язано з нормальним життям. Натомість вкладають гроші в пропаганду та війну,

– підкреслив Дудукалов.

Він додав, що Україна має робити все, щоб протистояти ворогу в цьому сенсі. Бо якщо Росії все-таки вдасться "захопити" голови й думки дітей, молоді, то повернути це покоління буде практично неможливо.

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