Про це 24 Каналу заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що не все зупиняється у Бердянському районі. Він додав, що ворожий контингент постійно в ротаціях.
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"Одні їдуть помирати на фронт, інші їх замінюють. І невідомо, звідки взагалі береться така кількість техніки. Прямо пропорційна кількість цієї техніки, яка заїжджає на територію Запорізької області, і та, яка знищується на фронті", – сказав Дудукалов.
Тому загарбники стягують резерви. Заступник голови Бердянської районної ради зауважив, що це не завжди про якість, але точно про кількість.
Намагаються саме кількістю задавлювати контрнаступ і, відповідно, через це страждає місто і район. Адже військовий контингент нині там є, мабуть, у більшості, порівняно із місцевим цивільним населенням,
– розказав Віктор Дудукалов.
Ворог будує укріплення
Окрім того, за даними руху "Атеш", росіяни будують чергову лінію оборони в Запорізькій області. Для цього перекидають бетонні укріплення у бік тимчасово окупованого Бердянська.
Та найімовірніше, за словами Дудукалова, мовиться про Бердянський район або про території, що розташовані північніше. Загарбники продовжують обороняти шляхи сполучення – автомобільні дороги та залізницю.
"Вони перетворюють просто всю територію Запорізької області на суцільне військове укріплення. Проблема залишається з тим, що окупанти будують фортифікаційні споруди", – наголосив заступник голови Бердянської районної ради.
Що відбувається у Бердянську: новини
- Окупанти розстріляли цивільного 50-річного чоловіка у тимчасово окупованому місті. Це сталося на старому кладовищі. У ФСБ стверджують, що він начебто "готував теракт".
- Росіяни "віджимають" житло у мешканців тимчасово окупованих територій. Так заяви про це до поліції написало понад 1,5 тисячі жителів Бердянська. Утім це – лише третина від загального обсягу, адже люди, які звернулися до правоохоронців, виїхали з окупованої території.
- Під час незаконних "виборів" президента Росії у тимчасово окупованому місті пролунав вибух. Він стався у будівлі навчального закладу, де росіяни організували так звану "виборчу дільницю".