Об этом 24 Каналу заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что не все останавливается в Бердянском районе. Он добавил, что вражеский контингент постоянно ротируют.

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"Одни едут умирать на фронт, другие их заменяют. И неизвестно, откуда вообще берется такое количество техники. Прямо пропорционально количество этой техники, которая заезжает на территорию Запорожской области, и той, которая уничтожается на фронте", – сказал Дудукалов.

Поэтому захватчики стягивают резервы. Заместитель председателя Бердянского районного совета заметил, что это не всегда о качестве, но точно о количестве.

Пытаются именно количеством задавливать контрнаступление и, соответственно, из-за этого страдает город и район. Ведь военный контингент сейчас там есть, видимо, в большинстве, по сравнению с местным гражданским населением,

– рассказал Виктор Дудукалов.

Враг строит укрепления

Кроме того, по данным движения "Атеш", россияне строят очередную линию обороны в Запорожской области. Для этого перебрасывают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.

Но вероятнее всего, по словам Дудукалова, говорится о Бердянском районе или о территориях, расположенных севернее. Захватчики продолжают оборонять пути сообщения – автомобильные дороги и железную дорогу.

"Они превращают просто всю территорию Запорожской области в сплошное военное укрепление. Проблема остается с тем, что оккупанты строят фортификационные сооружения", – отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

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