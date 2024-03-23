Об этом 24 Каналу заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что не все останавливается в Бердянском районе. Он добавил, что вражеский контингент постоянно ротируют.
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"Одни едут умирать на фронт, другие их заменяют. И неизвестно, откуда вообще берется такое количество техники. Прямо пропорционально количество этой техники, которая заезжает на территорию Запорожской области, и той, которая уничтожается на фронте", – сказал Дудукалов.
Поэтому захватчики стягивают резервы. Заместитель председателя Бердянского районного совета заметил, что это не всегда о качестве, но точно о количестве.
Пытаются именно количеством задавливать контрнаступление и, соответственно, из-за этого страдает город и район. Ведь военный контингент сейчас там есть, видимо, в большинстве, по сравнению с местным гражданским населением,
– рассказал Виктор Дудукалов.
Враг строит укрепления
Кроме того, по данным движения "Атеш", россияне строят очередную линию обороны в Запорожской области. Для этого перебрасывают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.
Но вероятнее всего, по словам Дудукалова, говорится о Бердянском районе или о территориях, расположенных севернее. Захватчики продолжают оборонять пути сообщения – автомобильные дороги и железную дорогу.
"Они превращают просто всю территорию Запорожской области в сплошное военное укрепление. Проблема остается с тем, что оккупанты строят фортификационные сооружения", – отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Что происходит в Бердянске: новости
- Оккупанты расстреляли гражданского 50-летнего мужчину во временно оккупированном городе. Это произошло на старом кладбище. В ФСБ утверждают, что он якобы "готовил теракт".
- Россияне "отжимают" жилье у жителей временно оккупированных территорий. Так заявления об этом в полицию написало более 1,5 тысяч жителей Бердянска. Впрочем это – лишь треть от общего объема, ведь люди, которые обратились к правоохранителям, выехали из оккупированной территории.
- Во время незаконных "выборов" президента России во временно оккупированном городе прогремел взрыв. Он произошел в здании учебного заведения, где россияне организовали так называемый "избирательный участок".