Украинские военные разгромили скопление живой силы противника, технику и склад БК. Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что до сих пор неизвестно о жертвах личного состава.

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Подробнее о последствиях "хлопка"

Советник мэра Мариуполя рассказал, что в госпитали Бердянска, Мариуполя и окружающих населенных пунктов до сих пор не привезли ни одного россиянина. Это довольно странно, ведь взрыв прогремел достаточно мощный. Вполне вероятно, что от оккупантов избавились другим способом.

Там бахнуло так, что будь здоров. Должны быть и раненые, и погибшие. Если их нет, это означает, что, вероятно, кого-то "упаковали" и в пакетах повезли домой,

– подчеркнул Андрющенко.

По складу с боекомплектами Силы обороны отработали точечно. По словам советника городского головы Мариуполя, их "глаза" подтвердили уничтожение хранилища БК. К тому же, даже вражеская ПВО не успела отработать.

Наша "кара небесная" очень неплохо прилетела и самое главное, что метко залетела. Бердянск радуется. Мариуполь ждет своей очереди. Уже свечки ходят ставить за этот святой "хлопок". Будем надеяться, что скоро что-то услышим из наших краев,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

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