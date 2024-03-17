Украинские военные разгромили скопление живой силы противника, технику и склад БК. Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что до сих пор неизвестно о жертвах личного состава.
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Подробнее о последствиях "хлопка"
Советник мэра Мариуполя рассказал, что в госпитали Бердянска, Мариуполя и окружающих населенных пунктов до сих пор не привезли ни одного россиянина. Это довольно странно, ведь взрыв прогремел достаточно мощный. Вполне вероятно, что от оккупантов избавились другим способом.
Там бахнуло так, что будь здоров. Должны быть и раненые, и погибшие. Если их нет, это означает, что, вероятно, кого-то "упаковали" и в пакетах повезли домой,
– подчеркнул Андрющенко.
По складу с боекомплектами Силы обороны отработали точечно. По словам советника городского головы Мариуполя, их "глаза" подтвердили уничтожение хранилища БК. К тому же, даже вражеская ПВО не успела отработать.
Наша "кара небесная" очень неплохо прилетела и самое главное, что метко залетела. Бердянск радуется. Мариуполь ждет своей очереди. Уже свечки ходят ставить за этот святой "хлопок". Будем надеяться, что скоро что-то услышим из наших краев,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
В Бердянске взорвали организаторку псевдовыборов
- Недавно в оккупированном городе взорвали одну из организаторов так называемых "выборов" вместе с машиной. Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда Светлана Самойленко села в собственную машину, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице.
- По словам оккупантов, под машину заложили около полутора килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Вполне вероятно, что за ликвидацией коллаборационистки стоит партизанское движение. Однако к такому "маневру" также могут быть причастны ФСБшники.
- В ГУР рассказали, что после порабощения города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами и получила место в российской оккупационной администрации. Она заняла должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов". Муж и совершеннолетний сын Светланы Самойленко также служат российским оккупантам.