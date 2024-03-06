Инцидент произошел в микрорайоне Колония временно оккупированного Бердянска. По словам начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной, взорвали сторонницу оккупантов на улице Герцена, 117.

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Что случилось в Бердянске

Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня (6 марта – 24 Канал) прогремел взрыв. По имеющейся информации ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске,

– написала Виктория Галицына.

Она объяснила, что российские захватчики подтвердили предварительную версию взрыва – во временно оккупированном Бердянске взорвали машину их пособницы, которая была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

Пропагандисты даже опубликовали кадры последствий и отметили – взрыв прогремел тогда, когда сторонница оккупантов села в свою машину.

"Инцидент произошел на улице Герцена, 117... Сработало взрывное устройство. От полученных травм она умерла в больнице", – написала начальница Бердянской городской военной администрации.

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Впоследствии Виктория Галицина рассказала, что в Бердянске ликвидировали пособницу оккупантов Елену Валерьевну Ильину, которая организовывала так называемые "выборы" Путина во временно оккупированном городе.

Кстати, ее сын – Никита Самойленко – был уборщиком, однако после оккупации получил "должность" в администрации "оккупантов".

"В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным", – отметила украинская чиновница.



Ликвидированная пособница оккупантов со своим сыном / Фото из телеграм-канала Виктории Галициной

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