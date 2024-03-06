Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что из-за нехватки желающих "голосовать" оккупанты прибегли к подомовому обходу людей.

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Оккупанты устроили шоу-"выборы"

Хлань рассказал, что первая волна "досрочных выборов президента" на оккупированных Россией территориях уже прошла в эти выходные, а следующая начнется с 15 марта.

По его словам, оккупанты-скоморохи пытались устраивать какие-то праздники. А передвижные агитационные пункты и сейчас продолжают ездить по оккупированной территории Херсонской области и создавать вроде бы праздничное настроение.

Но интенсивности того, чтобы были желающие проголосовать, не наблюдалось,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Он отметил, что, поскольку пункты для голосования оказались пустыми, оккупанты запустили механизм подомового обхода людей. Ранее они уже так делали на так называемом референдуме и на "выборах", которые проводили в оккупационные органы власти и в государственную думу России. А сейчас снова воспроизводят это под названием "выборы президента" России.

Как оккупанты принуждают к "голосованию"

Депутат Херсонского облсовета отметил, что все происходит довольно смешно. Завезенные из России студенты-скоморохи обходят людей, чтобы заставить их проголосовать. Их обязательно сопровождают двое российских военных и один полицейский.

По его словам, в таком сопровождении "избирательная комиссия" движется частными застройками, не просто стуча в каждую дверь, но и обходит вокруг дома. Таким образом оккупанты пытаются убедиться, что дома точно никого нет, а уже после того движутся дальше.

Ловят прохожих на улице, им уже абсолютно безразлично, есть ли паспорт у человека,

– заявил Хлань.

Он добавил, что ни о каких списках избирателей вообще неуместно говорить. Люди приходят вроде бы голосовать, их даже не отмечают в списках, а просто дают бюллетень. Это еще раз подчеркивает фейковость всего действа, которое происходит под названием "выборы".

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