В частности, правый берег Херсонщины оккупанты накрывают артиллерией. О чем 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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"Последнее время обстрелы усилились. Россияне накрывают из артиллерии и фактически уничтожают населенные пункты, которые расположены вдоль Днепра, стирают с лица земли. Нет такого, который бы не страдал от ежедневных обстрелов", – сказал Хлань.

Россияне уничтожают населенные пункты

По словам депутата, больше всего страдает Берислав. Он разрушен почти на 80%. Россияне уничтожают все инфраструктурные объекты: дома, медицинские учреждения и прочее. Интенсивность обстрелов довольно высокая. Это типичный метод запугивания, который враг использует с первого дня полномасштабной войны.

"В Херсоне в некоторых районах исчезает свет, газо- и водоснабжения, но там за максимум неделю все восстанавливается. Но в населенных пунктах, которые расположены на побережье, невозможно провести ремонтные работы. Люди остаются без коммуникаций и не хотят выезжать, хоть и есть программы бесплатной эвакуации, не хотят покидать свои дома", – рассказал чиновник.

Полностью разрушены села Казацкое и Веселое, которые расположены возле плотины Каховской ГЭС. Почти ничего не осталось от населенных пунктов Республиканец и Змиевка. Дарьевская громада постоянно страдает от обстрелов.

"Довольно тяжелая ситуация, потому что оккупанты бьют не только по инфраструктурным объектам, но и по центрам гуманитарной помощи, фактически делая так, чтобы в этих населенных пунктах не было жизни", – добавил Сергей Хлань.

Оккупированные территории тоже страдают

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне давят по паспортизации. Люди не могут получить медицинскую помощь, если нет паспорта вражеской страны. Более того – чтобы ребенок получил помощь, оккупанты требуют присутствия обоих родителей и чтобы у них был паспорт.

"То есть это уже такая новая волна принудительной паспортизации и новая волна к тому, что люди должны вернуться на оккупированные территории, потому что как считают оккупанты и коллаборанты, только тогда они имеют право на какие-то там медицинские, административные услуги. Жизнь крайне тяжелая, зарабатывать фактически невозможно. Оккупанты доводят до предела, чтобы сделать людей максимально обанкротившимися и бедными", – подчеркнул депутат.

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