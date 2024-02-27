Об этом заявил заместитель начальника Херсонской ОГА Антон Самойленко. И уточнил, что такой формат обучения должен быть доступен по состоянию на 1 сентября.

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В отдельных школах на Херсонщине восстановят офлайн-обучение

Самойленко говорит: по состоянию на начало нового учебного года на Херсонщине смогут восстановить очное обучение не более чем в 11 учебных заведениях.

Он добавил, что процесс восстановления и дооборудования школ будет продолжаться и после 1 сентября.

Образование на Херсонщине сейчас находится сугубо в онлайн-формате,

– уточнил чиновник.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что известно о восстановлении очного обучения на Херсонщине