Об этом заявил заместитель начальника Херсонской ОГА Антон Самойленко. И уточнил, что такой формат обучения должен быть доступен по состоянию на 1 сентября.
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В отдельных школах на Херсонщине восстановят офлайн-обучение
Самойленко говорит: по состоянию на начало нового учебного года на Херсонщине смогут восстановить очное обучение не более чем в 11 учебных заведениях.
Он добавил, что процесс восстановления и дооборудования школ будет продолжаться и после 1 сентября.
Образование на Херсонщине сейчас находится сугубо в онлайн-формате,
– уточнил чиновник.
Что известно о восстановлении очного обучения на Херсонщине
- В начале 2024 года совет профессионального образования при Херсонской ОВА предложил восстановить офлайн-обучение в школах в отдельных общинах области.
- Тогда говорилось о восстановлении такого формата получения образования при условии соблюдения мер безопасности в населенных пунктах, которые удалены от фронта более чем на 40 километров.
- Эти намерения подтвердил и начальник ОВА Александр Прокудин.