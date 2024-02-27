По це заявив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко. І уточнив, що такий формат навчання має бути доступний станом на 1 вересня.
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В окремих школах на Херсонщині відновлять офлайн-навчання
Самойленко каже: станом на початок нового навчального року на Херсонщині зможуть відновити очне навчання не більше ніж в 11 навчальних закладах.
Він додав, що процес відновлення та дообладнання шкіл триватиме і після 1 вересня.
Освіта на Херсонщині зараз перебуває суто в онлайн-форматі,
– уточнив чиновник.
Що відомо про відновлення очного навчання на Херсонщині
- На початку 2024 року рада професійної освіти при Херсонській ОВА запропонувала відновити офлайн-навчання у школах в окремих громадах області.
- Тоді мовилось про відновлення такого формату здобуття освіти за умов дотримання заходів безпеки у населених пунктах, які віддаленні від фронту на понад 40 кілометрів.
- Ці наміри підтвердив і начальник ОВА Олександр Прокудін.