Весь этот “процесс” происходит под вооруженным давлением врага. О чем 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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"Они (россияне – 24 Канал) называют это "выборами", но не имеют никаких общих черт с настоящими выборами, с демократией", – отметил он.

"Выборы" по-русски

Оккупанты активно продвигают диктатора Владимира Путина, обеспечивая ему "честные" голоса и подписи. Как отметил Дудукалов, россияне уже собирали на камеру "подписи за Путина". То же самое происходит и сейчас, но дополнительно при поддержке вооруженных военных.

"Сегодня в оккупации они бегают за нашими людьми, спрашивают у них хотят ли они проголосовать, или не хотят. Ответы "нет" не принимаются, потому что там вооруженные или полицейские, или военные сопровождают этих носителей урн для голосования", – рассказал он.

Более того – россиян не смущает отсутствие российского паспорта, который некоторые украинцы на оккупированных территориях отказываются брать. Дополнительно проголосовать можно еще и вместо соседа или других родственников.

"Люди действительно выбирают на это время так называемых "выборов и голосования" менять место жительства, если есть такая возможность, чтобы не сталкиваться с этим цирковым представлением", – добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Кроме этого большинство жителей не идут на сотрудничество с оккупантами и им пришлось свезти из России организаторов так называемых "выборов". Они аргументируют аткий "формат голосования" опасностью на участках и, мол, не могут там ничего проводить.

"Не знаю, что может быть опасного для вооруженных до зубов россиян. Соответственно "голосуют" они в подъездах, на скамейках или еще где-то. То есть ни о какой тайне голосования не говорится. Кроме этого они проверяют у кого есть российские паспорта, у кого нет – некий очередной срез для ФСБ. Понятно, что результаты "выборов" уже давно предусмотрены", – отметил Дудукалов.

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