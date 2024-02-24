Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он добавил, дефицит кадров возник и потому, что россияне не могут привезти достаточное количество специалистов из своей страны.
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Ситуация на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция питается только по одной воздушной линии электропередач, отметил Федоров. Это опасно, поскольку за последние два года не менее 8 раз были блэкауты и включались дизельные генераторы, которые обеспечивают питание системы охлаждения.
"На сегодня она питается по одной из веток резервного электроснабжения, но мы понимаем, что из-за того, что враг постоянно ведет обстрелы вокруг ЗАЭС, то это точно не надежное питание и надежная конструкция вокруг нашей Запорожской атомной электростанции", – подчеркнул он.
Поэтому единственный выход, чтобы обеспечить безопасное пребывание работников и жителей города, – возвращение ЗАЭС под украинский контроль.
"Это единственный путь, на чем мы постоянно подчеркиваем и с нашими международными партнерами, и, конечно, с нашими жителями", – добавил глава ОГА.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Ситуация на ЗАЭС критическая, но контролируемая по крайней мере по словам местных жителей. Это связано с тем, что она не работает так, как должна была бы.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС "хрупкой". Одна из проблем – окончание срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах.
- В ГУР объяснили, почему не удалось взять под контроль ЗАЭС. Было 7 высадок.