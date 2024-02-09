На ЗАЭС сокращается количество персонала, а также заканчивается срок годности ядерного топлива. Сергей Лышенко – депутат Запорожского областного совета – подробнее рассказал 24 Каналу, как россияне пытаются справиться на ЗАЭС.

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Какова ситуация на ЗАЭС

После долгого перерыва генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он написал о том, что во время этого визита оценивал соблюдение пяти принципов защиты станции и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения.

Визит Гросси – это показательный жест, что международное сообщество контролирует этот вопрос. Потому что не так много вещей в мире беспокоят рядового европейца или американского, но ядерная безопасность, бесспорно, входит в этот перечень,

– пояснил Сергей Лышенко.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции хоть и сохраняется критической, однако является контролируемой, по крайней мере по словам местных жителей. Это связано с тем, что она не работает так, как должна была бы.

"Ее создавали как объект, который должен производить определенный объем электроэнергии. Ситуация безопасности также настраивалась под определенный процедурный цикл. Но когда этот цикл сломали, необходимо было выстроить систему безопасности почти заново. Россияне с этим в определенной степени справились, потому что все же "Росатом" соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", – отметил депутат.

В начале оккупации большое количество украинских специалистов работало на станциях, потом дополнительно специалистов отправили с территории России. Так, ситуацию удалось стабилизировати, хотя, очевидно, что она совсем не является такой, какой бы должна была быть.

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