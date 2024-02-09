На ЗАЕС скорочується кількість персоналу, а також закінчується термін придатності ядерного пального. Сергій Лишенко – депутат Запорізької обласної ради – детальніше розповів 24 Каналу, як росіяни намагаються дати собі раду на ЗАЕС.

Радимо переглянути "Ближче, ніж будь-коли": Іран може виготовити ядерну зброю всього за тиждень

Яка ситуація на ЗАЕС

Після довгої перерви генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС. Він написав про те, що під час цього візиту оцінював дотримання п'ятьох принципів захисту станції та стан поточних систем енергопостачання й охолодження.

Візит Гроссі – це показовий жест, що міжнародна спільнота контролює це питання. Тому що не так багато речей у світі турбують пересічного європейця чи американська, але ядерна безпека, безперечно, входить в цей перелік,

– пояснив Сергій Лишенко.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції хоч і зберігається критичною, однак є контрольованою, принаймні за словами місцевих мешканців. Це пов'язано з тим, що вона не працює так, як мала б.

"Її створювали як об'єкт, який має виробляти певний обсяг електроенергії. Безпекова ситуація також налаштовувалась під певний процедурний цикл. Але коли цей цикл зламали, необхідно було вибудувати систему безпеки майже заново. Росіяни з цим певною мірою впоралися, бо все ж "Росатом" відповідає безпековим нормам МАГАТЕ", – зауважив депутат.

На початках окупації велика кількість українських фахівців працювала на станціях, потім додатково фахівців відправили з території Росії. Так, ситуацію вдалося стабілізувати, хоч, очевидно, що вона зовсім не є такою, якою б мала бути.

Останні новини про Запорізьку АЕС