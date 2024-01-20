Генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі заявив, що це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки на майданчику. Окрім того, по периметру ЗАЕС знову з'явились міни.

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Що відбувалось на ЗАЕС

Вихід з ладу двох резервних силових електричних трансформаторів ЗАЕС у четвер (18 січня – 24 Канал) показав постійну вразливість у доступності зовнішнього джерела живлення, яке необхідне станції для охолодження шести реакторів та для виконання інших важливих функцій ядерної безпеки,

– заявили в МАГАТЕ.

Там зауважили, що резервна лінія 330 кіловольтів залишалася доступною і могла б забезпечити енергією ЗАЕС у разі втрати лінії на 750 кіловольтів, проте збій зменшив резервування і без того крихкого джерела живлення.

Своєю чергою в організації зауважили, що ці дві лінії електропередачі є єдиними, які залишаються доступними для найбільшої в Європі атомної електростанції (АЕС), порівняно з чотирма лініями на 750 кіловольтів та 6 лініями на 330 кіловольтів до конфлікту.

Міжнародне агентство з атомної енергії пояснило, що резервне електропостачання на ЗАЕС вдалось відновити тільки через 8 годин після введення в роботу двох інших резервних силових електричних трансформаторів.

Вразливий енергетичний статус станції залишається однією з головних небезпек для ядерної безпеки на майданчику. У цьому відношенні ситуація залишається надзвичайно тривожною. Починаючи з серпня 2022 року, об'єкт вже вісім разів вимикав зовнішнє електропостачання, що змушує його покладатися на аварійні дизель-генератори,

– заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

В організації пояснили, що інцидент трапився після того, як ЗАЕС після обговорення з МАГАТЕ таки виконала роботи на резервних силових електричних трансформаторах, щоб лінія на 330 кіловатів могла негайно постачати електроенергію в разі виходу з ладу лінії 750 кіловатів.

"ЗАЕС з'ясовує причини аварії, повідомляючи експертам МАГАТЕ на місці, що ознак зовнішнього пошкодження трансформатора немає", – заявили в МАГАТЕ.

По периметру ЗАЕС з'явились міни

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці,

– розповіли в міжнародній організації.

Там пояснили, що це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу.

Генеральний директор Гроссі вкотре запевнив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

Зверніть увагу! Росія у березні 2022 року окупувала ЗАЕС. З того часу її контролює російський "Росатом", там перебувають представники МАГАТЕ, яким Кремль не надає доступу всюди. Так, експерти МАГАТЕ зазначали, що вони все ще шукають доступ до інших реакторних залів, крім блоку №6, а також до частин усіх шести турбінних залів, які вони ще не змогли відвідати.