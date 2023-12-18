Окупанти намагаються всіляко ускладнити життя українським працівникам, аби вони таки взяли російське громадянство. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зазначивши, що загалом ситуація на ЗАЕС є контрольованою та стабільною.

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Тиск на українців

Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні отримати паспорт держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

Цей процес не є новим, однак зараз він стає активнішим.

Можливо, відбулись певні кадрові зміни на самій атомній станції. Ще декілька місяців тому на жодній відповідальній посаді не було людей без російського паспорта. Це були або українці, які підписали контракт та отримали паспорт, або привезені фахівці з "Росатома",

– зазначив Сергій Лишенко.

Крім того, що людям, які підтримують Україну та відмовляються від російського громадянства, не лише складно працювати, але й отримувати зарплатню.

"Якщо цей тиск відбувається, то серед працівників суміжних процесів, зараз залучають приватних підрядників. Або ж серед кваліфікованих працівників, заради яких робили виключення щодо залучення до тих чи інших робіт, а зараз на них тиснуть", – повідомив депутат.

Додамо, що серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану ЗАЕС.

Їхня робота мала тривати два місяці, однак Кремль наказує їм працювати по пів року й довше. Це спричинено тим, що у Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Яка назагал ситуація на ЗАЕС

Раніше Росія використовувала Запорізьку атомну електростанцію як елемент енергетичного шантажу, який відбувався минулої зими. Цьогоріч ворог до таких засобів не вдається, тож АЕС дещо зникла з перших шпальт.

Загально росіяни підтримують її в більш-менш належному стані, не допускають аварійних відключень та збоїв в роботі. Роблять це, щоб ситуація була стабільно контрольованою,

– зауважив Лишенко.

Власне, це є спільним результатом роботи МАГАТЕ, ЗСУ та політичних домовленостей.

Зрештою, ворогу також стала потрібна стабільна робота інфраструктури на окупованих територіях. Адже останні пів року російська пропаганда націлена на те, щоб довести людям, що "Росія там назавжди".

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