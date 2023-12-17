Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Однак ні про яку законність "виборів на окупованих землях" не може йти й мови.

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Путін знову грає в "закон"

Центральна виборча комісія Росії 11 грудня заявила, що за голосування на президентських виборах відбудеться й на окупованих територіях Україна. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Раніше Росія вирішила залучити окуповані регіони й до регіональних виборів, що відбулися у вересні 2023 року. Розвідка Британії зазначає, що як і тоді, вибори голосування за президента Росії там не буде ані вільним, ані чесним.

Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вони хочуть створити враження легітимності вторгнення Росії,

– зазначили у Міноборони Британії.

Російська окупаційна адміністрація майже напевно вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців. Це потрібно окупантам задля того, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.

Вибори президента Росії