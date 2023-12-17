Путін, своєю чергою, подякував "Єдінай Расії" за "послідовну підтримку" і заявив, що вона важлива.

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Путін виступив з черговою промовою

Також не минулося без промови диктатора. Зокрема він заявив, що "масштаб історичних завдань, що стоять перед Росією, вимагає згуртування зусиль усіх патріотичних сил".

Він вкотре почав пісню про те, що Росія "повинна бути сильною" і прийматиме всі рішення самостійно, "без чужих підказок з-за кордону";

Традиційно він звинуватив Захід у всіх земних гріхах і почав розповідати про те, що хтось буцімто націлився на суверенність Росії. Однак, за словами Путіна, "Росія не продасть свою суверенність за ковбасу". Чомусь імперіалісти люблять згадки про їжу.

Коли відбудуться "вибори" у Росії