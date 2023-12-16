Відповідна процедура обов'язкова для самовисування Путіна на пост президента. Однак, як і самі вибори, збори є лише ще одною фікцією – грою в законність.

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Путін зібрав команду Х

У Росії 16 грудня пройшов збір групи виборців Путіна, за результатами якого вони висунули російського диктатора в кандидати на п'ятий для нього президентський термін. У мережі опублікували список так званої "команди Путна". Це група виборців, які ймовірно, й будуть підтримувати нинішнього президента на виборах – наразі їх кількість налічує 700 осіб.

Важливо! Згідно з російським законодавством для підтримки самовисування кандидата необхідно створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб та провести збори. Після зборів кандидат має звернутися до ЦВК з клопотанням про реєстрацію групи, в якому зазначаються особисті дані самого кандидата та кожного члена групи.

Наприклад, у "команді Путіна" льотчик Костянтин Ярошенко, який раніше займався автоперевозками в Африці. У 2011 році в США його визнали винним у змові щодо контрабанди наркотиків. Він мав привезти декілька тонн кокаїну з Латинської Америки. У 2022 році його обміняли на американця і він почав будувати в Росії кар'єру як "правозахисник та суспільний діяч"

Також у "команду" ввійшов один з найбагатших росіян – Олексій Репік, статки якого оцінюють у 2,9 мільярда доларів. Він стоїть за компанією "Р-Строй", яка забудовує окупований Маріуполь. Також варто зазначити, що у списку "команди Путіна" безліч воєнкорів, військових журналістів та учасників війни в Україні.

Не забули й про головного кремлівського придворного співака – Ярослав Дронов, або ж "Шаман". Це саме той виконавець, який натискав на червону "ядерну" кнопку у прямому ефірі російського телебачення. У списку з VIP-доступом можна помітити й інших російських культурних діячів.

Команда Путіна та люди з VIP-статусом – дивіться перелік у галереї

Вибори у Росії у 2024 році