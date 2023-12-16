Соответствующая процедура обязательна для самовыдвижение Путина на пост президента. Однако, как и сами выборы, собрание является лишь еще одной фикцией – игрой в законность.
Смотрите также "Сборщик" земель, – Яковенко предположил, какой будет предвыборная кампания Путина
Путин собрал команду Х
В России 16 декабря прошел сбор группы избирателей Путина, по результатам которого они выдвинули российского диктатора в кандидаты на пятый для него президентский срок. В сети опубликовали список так называемой "команды Путна". Это группа избирателей, которые, вероятно, и будут поддерживать нынешнего президента на выборах – их количество насчитывает 700 человек.
К примеру, в "команде Путина" летчик Константин Ярошенко, ранее занимавшийся автоперевозками в Африке. В 2011 году в США его признали виновным в сговоре по контрабанде наркотиков. Он должен был привезти несколько тонн кокаина из Латинской Америки. В 2022 году его обменяли на американца, и он начал строить в России карьеру как "правозащитник и общественный деятель"
Также в "команду" вошел один из самых богатых россиян - Алексей Репик, состояние которого оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Он стоит за компанией "Р-Строй", застраивающей оккупированный Мариуполь. Также следует отметить, что в списке "команды Путина" множество военкоров, военных журналистов и участников войны в Украине.
Не забыли и о главном кремлевском придворном певце - Ярославе Дронове, или "Шаман". Это именно тот исполнитель, который нажимал красную "ядерную" кнопку в прямом эфире российского телевидения. В списке с VIP-доступом можно заметить и других российских культурных деятелей.
Команда Путина и люди с VIP-статусом – смотрите список в галерее
Выборы в России в 2024 году
- Владимир Путин 8 декабря объявил, что снова будет баллотироваться на пост президента. Пропагандистские СМИ пишут, что об этом его якобы просил так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога. По его словам, он выразил желание "народа Донбасса".
- ЦИК страны-террористки уже объявил, что к фиктивным выборам хотят привлечь и украинцев с оккупированных территорий . В МИД Украины напомнили, что проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН.
- До выборов Путин может допустить и "оппозиционных кандидатов" , выступающих против войны в Украине. Таким образом, когда те наберут по 1% поддержки, нынешний российский президент сможет убеждать сообщество, что война должна продолжаться.