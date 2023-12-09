Так называемому российскому президенту нужны столбы, на основе которых можно проводить "предвыборную кампанию". Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что он будет опираться на террористов, которых сам организовал, на украинский Донбасс и на криминальный мир внутри России.

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Следует упомянуть, какая тема в последнее время заполонила российское информационное пространство. Пропагандистские СМИ говорят о якобы "героических поступках" Адама Кадырова, который в сентябре 2023 года избил человека в СИЗО, а затем получил государственные награды в Чечне. Это свидетельствует о существовании политической вертикали, которую покрывает Владимир Путин.

Путин привел к власти питерскую "дворовую культуру", которая у них закрепилась. У них "понятия" всегда выше закона. Так будто утверждается справедливость. Поэтому можно драться, совершать насилие, грабить, но все это якобы "по-справедливому",

– заметил Чаленко.

По его словам, вокруг российского диктатора хотят закрепить образ единственного человека, который может контролировать исполнение этих "понятий". Для другого сегмента электората он должен остановить беспорядок, который происходит в разных республиках. Там растет преступность на межэтнической, социальной почве. Для этой ниши фигура Путина должна создать ареал стабильности.

Так хотят составить разные элементы "пазла", которые подойдут населению. Также будут делать все, чтобы показать якобы за Путиным сила и он дальше сможет управлять Россией.

Окружение пытается "пропихнуть" Путина, зная, что он слаб. Это для того, чтобы дальше контролировать, как коллективный Путин будет руководить Россией,

– подчеркнул политолог.

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