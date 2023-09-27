В последние дни сетью распространяется шокирующее видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает заключенного юношу. Сам ставленник Москвы в Чечне заявил, что гордится сыном, а вот в Кремле проглотили язык.

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Потому что "не хочу"

На ежедневном брифинге с журналистами 26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сразу заявил, что ситуацию с сыном Кадырова он комментировать не планирует.

Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду,

– отметил "дипломат".

Когда же его спросили, почему именно он отказывается от комментариев на эту тему, спикер Путина отрезал обычное "Не хочу".

Кадыров в это время гордится сыном

Московский приспешник радуется, что вырастил такого "замечательного" сына. "Побил и правильно сделал" – так он прокомментировал поступок Адама. При этом оправдывая действия своего чада, Кадыров вспомнил закон, защищающий Писание и подписанный самим Путиным.

Политолог Аббас Галлямов считает, что опубликовав видео с избиением заключенного, который сжег Коран, Кадыров сильно подставил российского диктатора. Это ведь может навредить репутации Путина среди российских националистов. Как бы то ни было, парень, сжегший Коран, – россиянин, которого фактически именно Путин отдал на избиение, когда поддержал решение перенести рассмотрение дела из Волгограда в Чечню.

"Для так называемых "российских патриотов", которые активно поддерживают войну и которые очень нужны Кремлю, это большой удар", – пояснил политолог.

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