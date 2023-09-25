Видео с избиением распространялось в сети. Впоследствии инцидент подтвердил и Рамзан Кадыров, передает 24 Канал.

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Кадыров гордится поступком сына

На опубликованных в сети кадрах видно, как 15-летний Адам бьет мужчину ногами по телу. Также он нанес удары по голове.

Адам Кадыров избил мужчину: смотрите видео

Затем лидер Чечни прокомментировал инцидент. Он полностью оправдывает действия своего сына. Более того, он заявил, что тот все "правильно сделал".

В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Это было или не было? Побил и правильно поступил. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигает его, оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание,

– говорится в сообщении Кадырова.

Он также заявил, что в Чечне якобы действует "уникальный закон", защищающий Священные Писания. По словам Кадырова, подписал этот закон российский диктатор Владимир Путин. Лидер Чечни также заявил, что гордится поступком 15-летнего сына. Он утверждает, что Адама "всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших". По мнению Кадырова, таким образом у сына "формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии".

Что известно об инциденте с сожжением Корана