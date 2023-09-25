Відео з побиттям ширилося у мережі. Згодом інцидент підтвердив і Рамзан Кадиров, передає 24 Канал.

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Кадиров пишається вчинком сина

На опублікованих у мережі кадрах видно, як 15-річний Адам б'є чоловіка ногами по тілу. Також він завдав ударів по голові.

Адам Кадиров побив чоловіка: дивіться відео

Згодом лідер Чечні прокоментував інцидент. Він повністю виправдовує дії свого сина. Ба більше, він заявив, що той все "правильно зробив".

У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, пособника спецслужб України. Це було чи не було? Побив і правильно зробив. Більш того, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання,

– мовиться у дописі Кадирова.

Він також заявив, що в Чечні буцімто діє "унікальний закон", який захищає Писання. За словами Кадирова, підписав цей закон російський диктатор Владімір Путін. Лідер Чечні також заявив, що пишається вчинком 15-річного сина. Він стверджує, що Адама "завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших". На думку Кадирова, таким чином у сини "формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії".

Що відомо про інцидент зі спаленням Корану