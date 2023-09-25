Відео з побиттям ширилося у мережі. Згодом інцидент підтвердив і Рамзан Кадиров, передає 24 Канал.
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Кадиров пишається вчинком сина
На опублікованих у мережі кадрах видно, як 15-річний Адам б'є чоловіка ногами по тілу. Також він завдав ударів по голові.
Адам Кадиров побив чоловіка: дивіться відео
Згодом лідер Чечні прокоментував інцидент. Він повністю виправдовує дії свого сина. Ба більше, він заявив, що той все "правильно зробив".
У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, пособника спецслужб України. Це було чи не було? Побив і правильно зробив. Більш того, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання,
– мовиться у дописі Кадирова.
Він також заявив, що в Чечні буцімто діє "унікальний закон", який захищає Писання. За словами Кадирова, підписав цей закон російський диктатор Владімір Путін. Лідер Чечні також заявив, що пишається вчинком 15-річного сина. Він стверджує, що Адама "завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших". На думку Кадирова, таким чином у сини "формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії".
Що відомо про інцидент зі спаленням Корану
- У мережі 19 травня 2023 року з'явилося відео, на якому житель Волгограда спалив Коран поруч з однією з міських мечетей. Згодом хлопця швидко затримали російські спецслужби й звинуватили його в "образі релігійних почуттів вірян".
- Російські пропагандисти повідомили, що обвинувачений хлопець – Микита Журавель. Він буцімто є уродженцем Україні й переїхав до Волгограда з анексованого Криму. Хлопцю було 19 років.
- Спочатку цю справу розглядали у Волгограді, однак згодом голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін прийняв рішення передати справу Журавля у Чечню. Відтак, підлітка оперативно доправили до Грозного, де його зустріли із закликом до "народного суду".
- У серпні 2023 року з'явилася інформація, що буцімто син Кадирова побив затриманого. Втім, на той час жодних підтверджень цьому не було.