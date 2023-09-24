Утім, прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів 24 Каналу, що, за його інформацією, Кадиров захоплювався "заспокійливим", а саме – наркотиками. Протягом 15 років "Дон" приймав заборонені речовини, що в результаті призвело до побічних ефектів.

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Кадиров потрібний Росії живим

"У нього проблеми з нирками. За нашою інформацією, йому в ОАЕ дійсно пересаджували нирку, але вона не прижилася. Через це у нього відбулися дуже серйозні ускладнення зі здоров'ям", – наголосив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.

Закаєв майже на 100% впевнений, що російські спецслужби не отруювали Кадирова. Адже самопроголошений глава Чечні потрібний Росії: вчора, сьогодні, завтра.

Закаєв припустив, навіщо Кадиров потрібний живим Росії: дивитися відео

Кадиров вигідний та корисний допоки живий. Росіяни демонізували його та розкручували всі ці роки. Позаяк, якщо посіпаки Владіміра Путіна не стане, знову прийдеться вкладатися у створення альтернативної фігури, – а це займає багато часу.

Він – сміттєвий ящик, якого створили в Чечні. Весь негатив, який є у Чечні або наслідки злочинів, які російські спецслужби та Росія здійснити в Чечні – вони переведуть це все на Кадирова,

– зауважив Ахмед Закаєв.

Тому живий Кадиров потрібний Росії, аби використовувати його "за призначенням".

Що відомо про стан Кадирова