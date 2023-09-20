У мережі жартують, що це "Кадиров Шрьодінгера" – чи то мертвий, чи то живий. Поки що інформація про стан голови Чечні суперечлива і офіційно ніхто не оголосив про його смерть.

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То що з Дон-Доном

Трохи розповів про стан Кадирова Леонід Невзлін – колишній віцепрезидент російської нафтової компанії "ЮКОС". За його словами, він має інформацію з Центральної клінічної лікарні Москви (ЦКЛ). Там говорять, що в Кадирова кілька днів тому розпочалося відторгнення нирок. Імовірно, нирку пересадили в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які займаються поплічником Путіна не менше року або й більше.

У будь-якому разі, відповідно до протоколу, його ввели в штучну кому. Далі – не можу гарантувати – лікарі в ЦКЛ констатували вмирання мозку. І викликали терміново лікарів з Еміратів. Вони там, і вже чаклують над ним. Метушня, охорона, чеченці, окремий блок – це все так,

– пише Невзлін.

Оскільки біля лікарні багато чеченської охорони, то пішли чутки, що в медзакладі лежить або матір Кадирова, або й сам Рамзан. Невзлін каже, що не можна виключити як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть Кадирова, утім, треба почекати на деталі. Цей пост Невзліна став своєрідним уточненням, адже до того він написав про смерть Кадирова.

Коментатори під дописом одностайні – мертве не може померти / Скриншот 24 Каналу

Що говорять про можливу смерть Кадирова