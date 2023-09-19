Смерть Кадирова матиме наслідки для всього Кавказького регіону. Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

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Що розповів Юсов

Інформація про кому була, не будемо підтверджувати, але констатуємо, що він у важкому стані. Це буде мати наслідки не лише для Чечні, а і Північного Кавказу, і в цілому архітектури режиму Путіна. Навіть якщо не смерть, то проблеми зі здоров'ям, будуть впливати на ситуацію, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путіна,

– сказав він.

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