Секретар РНБО наголосив: вже ні для кого не секрет, що у Кадирова – проблеми зі здоров'ям. Раніше на нього полювали. Це й могло призвести до загострення хвороби Кадирова.

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Те, що у Кадирова – проблеми зі станом здоров'я, це – відомо. Ба більше, є таке припущення, що це було отруєння. Причому неодноразове отруєння, яке дало певне ускладнення на систему нирок,

– наголосив Данілов.

Що кажуть у розвідці