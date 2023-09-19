Секретарь СНБО отметил: уже ни для кого не секрет, что у Кадырова – проблемы со здоровьем. Раньше на него охотились. Это могло привести к обострению болезни Кадырова.

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То, что у Кадырова – проблемы с состоянием здоровья, это известно. Более того, есть такое предположение, что это было отравление. Причем неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение системе почек,

– подчеркнул Данилов.

Что говорят в разведке