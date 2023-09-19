Всем от этого было бы легче, а вот Путин проиграл бы. Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Смотрите также Слухи о "смерти Кадырова": что известно о местонахождении главы Чечни

Ситуация с Кадыровым

Почти два десятка лет Рамзан Кадыров терроризировал Чечню. Его "политика" – зверская жестокость. Ольга Романова отметила и похищения людей, и пытки, и даже убийства. Он был очень выгоден Кремлю и непосредственно Владимиру Путину.

"Путин от этого (смерти Кадырова – 24 Канал) проигрывает. Потому что он много лет держал Чечню и получал от Кремля за это дань. Глава расгвадрии Золотов считается негласным покровителем Кадырова. Он им дорог и другого такого нет. Они нервничают", – отметила она.

Ольга Романова о ситуации вокруг Кадырова: смотреть видео

Другой вопрос – кто станет преемником Кадырова. Говорят о предводителе боевиков Адаме Делимханове. Но и его здоровье тоже желает быть лучше. Прямого наследника у Кадырова нет – его сын несовершеннолетний.

"Вероятно, будет кто-то из его окружения или временный варяг из окружения Путина, как это уже было. Пока в Кремле не определятся с расположением сил. Может, это будет какой-то чиновник, который будет присматривать за креслом не больше. Пока все не перебьются", – предположила Романова.

Что с Рамзаном Кадыровым: последние новости