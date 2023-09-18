Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что кадыровский режим глубоко противоречит чеченскому социуму, никогда не знавшему такого единоличного диктатора.

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"Вероятность того, что это "все", достаточно велика. Если это произойдет, будет серьезный кризис власти в Чечне. Для путинской России любое колебание чеченского режима чрезвычайно чувствительно", – отметил Яковенко.

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По его словам, между чеченским и российским режимами образовался противоестественный симбиоз, завязанный на персоналиях Кадырова и Путина. Поэтому любые беспорядки в одном будут влиять на другой.

Кто займет место Кадырова

Поскольку в Чечне установилась наследственная деспотия, можно предположить, что власть переймет старший сын Кадырова – 17-летний Ахмат. Из-за юного возраста к нему могут приставить ближайшего соратника Кадырова-старшего – Адама Делимханова.

Скорее всего, в процессе возникнут волнения, но их подавят. В результате огромной дани, которую Путин выплачивал Кадырову, удалось создать большую прослойку людей, заинтересованных в сохранении союза двух диктатур.

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