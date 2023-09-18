Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что кадыровский режим глубоко противоречит чеченскому социуму, никогда не знавшему такого единоличного диктатора.
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"Вероятность того, что это "все", достаточно велика. Если это произойдет, будет серьезный кризис власти в Чечне. Для путинской России любое колебание чеченского режима чрезвычайно чувствительно", – отметил Яковенко.
Как повлияет смена власти в Чечне на путинский режим в России: смотрите видео 24 Канала
По его словам, между чеченским и российским режимами образовался противоестественный симбиоз, завязанный на персоналиях Кадырова и Путина. Поэтому любые беспорядки в одном будут влиять на другой.
Кто займет место Кадырова
Поскольку в Чечне установилась наследственная деспотия, можно предположить, что власть переймет старший сын Кадырова – 17-летний Ахмат. Из-за юного возраста к нему могут приставить ближайшего соратника Кадырова-старшего – Адама Делимханова.
Скорее всего, в процессе возникнут волнения, но их подавят. В результате огромной дани, которую Путин выплачивал Кадырову, удалось создать большую прослойку людей, заинтересованных в сохранении союза двух диктатур.
Что с Кадыровым: последние новости
- Чеченский узурпатор имеет серьезные проблемы со здоровьем. Теперь он находится в больнице управления делами президента. Известно, что его семья также прибыла в Москву.
- К слову, в Кремле открестились от вопроса о состоянии Рамзана Кадырова. Дмитрий Песков заявил, что это не компетенция администрации президента России.
- Источники в Главном управлении разведки Украины сообщили 24 каналу, что состояние чеченского узурпатора тяжелое, но пока он еще не умер. Кобзон, должно быть, уже заждался.