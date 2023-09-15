Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогерша и экc-депутат госдумы России Мария Максакова, заметив, что именно обследование является целью его поездок за границу. О плохом состоянии здоровья чеченского узурпатора еще в марте сообщало издание Bild.
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Что происходит с Кадыровым
Кадыров испытывает серьезные проблемы с почками, а его поездку в Мекку тоже связывают с необходимостью проходить обследование или готовиться к операции по пересадке почки.
Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо,
– сказала экс-депутат госдумы России.
Мария Максакова рассказала о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео
Скорее всего, Кадыров искал страны, где ему смогли бы помочь и остановился на Саудовской Аравии или ОАЭ. Но, судя по его публикациям в сети, даже там не дают никаких гарантий.
Судя по его тиктокам, в которых он заявил, что хочет жить не долго, а ярко, то, наверное, прогнозы даже этих врачей оказались неблагоприятными,
– заметила Максакова.
Рамзан Кадыров: последние новости
- Уже не первый месяц говорят, что у Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Он долгое время не появлялся на публике и не выходил на связь. Молчание Кадыров прервал летом, когда опубликовал в сети видео. Но даже там заметили следы от капельниц и опухшее лицо.
- После смерти предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для Кадырова тоже появились определенные риски. Такой прогноз сделал российский оппозиционный политик и бывший депутат госдумы Дмитрий Гудков. По его словам, Кадырова долгое время считали союзником Пригожина, а сегодня он является одним из самых больших противников российской государственности, а также имеет свою хорошо подготовленную армию.
- В течение полномасштабной войны Рамзан Кадыров всячески пытается расхваливать своих боевиков, их "силу" и "героизм" Но в Минобороны Британии объясняли, что вся эта самореклама создана только для того, чтобы получить лояльность Владимира Путина. Кадыров пытается убедить, что его бойцы могут не только появляться в сторис, но и воевать.