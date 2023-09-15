Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова, зауваживши, що саме обстеження є метою його поїздок за кордон. Про поганий стан здоров'я чеченського узурпатора ще в березні повідомляло видання Bild.
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Що відбувається з Кадировим
Кадиров має серйозні проблеми з нирками, а його поїздку в Мекку теж пов'язують з необхідністю проходити обстеження або готуватися до операції з пересадки нирки.
Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років – це вже добре,
– сказала ексдепутатка держдуми Росії.
Марія Максакова розповіла про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео
Найімовірніше, Кадиров шукав країни, де б йому змогли допомогти, й зупинився на Саудівській Аравії чи ОАЕ. Але, судячи з його публікацій в мережі, навіть там не дають ніяких гарантій.
Судячи з його тіктоків, у яких він заявив, що хоче жити не довго, а яскраво, то, напевно, прогнози навіть цих лікарів виявилися несприятливими,
– зауважила Максакова.
Рамзан Кадиров: останні новини
- Вже не перший місяць говорять про те, що Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Він довгий час не з'являвся на публіці й не виходив на зв'язок. Мовчанку Кадиров перервав улітку, коли опублікував у мережі відео. Але навіть там помітили сліди від крапельниць та опухле обличчя.
- Після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина для Кадирова теж з'явилися певні ризики. Такий прогноз зробив російський опозиційний політик і колишній депутат держдуми Дмітрій Гудков. За його словами, Кадирова тривалий час вважали союзником Пригожина, а сьогодні він є одним із найбільших противників російської державності, а також має свою добре підготовлену армію.
- Впродовж повномасштабної війни Рамзан Кадиров всіляко намагається розхвалювати своїх бойовиків, їхню "силу" та "героїзм". Але в міноборони Британії пояснювали, що всі ці самореклами створені лише для того, щоб здобути лояльність Владіміра Путіна. Кадиров намагається переконати, що його бійці можуть не тільки з'являтися в сторіз, але й воювати.