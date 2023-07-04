Про це 24 Каналу розповів політичний блогер і громадський діяч Іслам Бєлокієв. Він назвав чіткі ознаки і припустив, що насправді з Делімхановим.

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Дуже погані справи Кадирова

За словами Бєлокієва, раніше ширилася інформація, що Кадиров при смерті. Мовляв, він пропустив зустріч глав регіонів з Путіним, особисто не привітав населення з національним святом Курбан-байрам, а його син на своїй сторінці у соцмережі почав викладати відео про те, як складно втратити батька.

"Коли чутки почали ширитися, коли ми почали про це публікувати – це сильно підірвало його авторитет. І він був змушений вийти на зв'язок", – сказав громадський діяч.

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Так, 2 липня у мережі почало ширитися відео, записане начебто Кадировим. На кадрах власне він і, ймовірно, Адам Делімханов, який раніше міг бути важко поранений в Україні. За словами Бєлокієва, у Кадирова серйозні проблеми з нирками і навіть процедура діалізу – очищення крові – йому вже не допомагає.

Не виключаємо, що вони вкололи в нього всеможливі препарати, щоб він зміг хоч якось себе показати. Ми бачимо почорнівшу руку від крапельниць, сліди від катетерів, опухле обличчя,

– наголосив на деталях він.

Не кращі справи Делімханова

Тож, судячи з цього аналізу справи у Кадирова і справді геть погані. Тому його слова у відео, мовляв "довго жити ми все одно не хочемо", мають своє реальне значення. Відповідно такий же скрутний стан може бути і в самого Делімханова.

"Ми не виключаємо можливості, що він був поранений. Не виключено, що їх накачали ліками, а можливо у нього є поранення, які вони приховують", – додав Бєлокієв.

Зазначимо, в українській розвідці ствердили, що Делімханов таки отримав важке поранення кінцівок і в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. На відео, яке шириться мережею, Кадиров не показував його повністю. Ймовірно, Делімханов потребує лікування за кордоном і може перебувати у Арабських Еміратах.

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