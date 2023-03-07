Схоже, що зі здоров’ям у Кадирова великі проблеми. Тепер він носить на руці медичний прилад. Про це інформує 24 Канал.

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Як зараз виглядає Кадиров

На оприлюднених кадрах можна побачити, що зовнішній вигляд Кадирова змінився не у кращий бік. Напередодні він зустрівся з Денисом Пушиліним і в глави Чечні помітили медичний прилад на вказівному пальці.

Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.

Таким чином, це вкотре підтверджує, що Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям і тому останнім часом він намагається ховатися від людей.



У Кадирова на руці медичний прилад / Скриншот



Кадиров має проблеми зі здоров'ям / Скриншот

У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям

Раніше колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв заявив, що за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, а на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Власне, скоріш за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

"Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії", – розповів Закаєв.