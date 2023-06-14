Про це повідомляють у мережі. Російські пропагандисти запевняють, нібито Деліхманов ще живий, пише 24 Канал.

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Деліхманов живий чи мертвий

Боєць ЗСУ Кирило Сазанов повідомляв, що соратника Кадирова "задхвоситили" у Приморську, що на Запоріжжі. За його словами, разом щ Деліхмановим ним до Кобзона війдправилися й інші наближені до Кадирова та ще до "біля двохсот особового складу".

Розвідка працювала по пошуку скупчення ворожої техники, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть "Швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли 12 бортів,

– зазначив Сазанов.

Зауважимо, що партизани "Атеш" також відреагували. Зокрема, заначили, що 12 червня Деліхманова бачили у Приморську Бердянського району.

Крім того, було зафіксовано близько 200 осіб особового складу.Дуже чекаємо на новини,

– написали в "Атеш".