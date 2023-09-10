Ставленик Москви у Чечні трясеться за своє життя, бо охочих його "прибрати", певна річ, немало. У "зловісному намірі" Кадиров запідозрив і колишнього очільника МОЗ, читайте далі, що йому за це було.

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Кадирову стало гірше – він помстився ексглаві МОЗ

У росЗМІ зазначають, що коли у минулому році восени у Кадирова загострилися проблеми зі здоров'ям, його підлеглі почали нашіптувати своєму "володарю", що це непросто так. Це зовсім не природні наслідки шкідливого способу життя. Вони запевняли, що це спроба отруєння.

Вочевидь, посіпака Путіна таки дослухався до оточення і почав шукати винних у своїй "мігрені". "Цапом відбувайлом" він визначив ексголову міністерства охорони здоров'я Чечні – Ельхана Сулейманова, який тоді обіймав посаду віцепрем'єра.

Сулейманов начебто особисто робив деякі ін'єкції Кадирову, тому той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. Як результат – Сулейманова зняли з посади віцепрем'єра.

Сулейманов колись був родинним лікарем Кадирова, але в одну мить все змінилося/ Фото ЗМІ

Сулейманов "канув у Лету"

Ба, більше з того часу його ніхто не бачив. Ексміністр був активним користувачем соцмережі Instagram. Майже щодня він доповнював свою сторінку Республіканського онкодиспансеру новими дописами. Однак після жовтня сторінка довго не оновлювалася, а потім зненацька почала пропонувати кокаїн у Дубаї. Сулейманов часто з'являвся в медустановах та навчальних закладах Москви, проте і там його не бачили вже майже рік.

Ким був Сулейманов

За даними ЗМІ, ймовірний "покійник" був родом із Баку, що цікаво. Доволі рідко серед оточення Кадирова можна зустріти "іноземця".

Сулейманов спеціалізувався на хірургії та онкології, мав досвід роботи у Німеччині та Москві. А з 2014 року виконував роль одного з персональних лікарів родини Кадирова. У різні часи він обіймав високі посади: був і радником голови Чечні, і міністром охорони здоров'я, і віцепрем'єром.

Страшна смерть

Втім, долю ексочільника МОЗ та колишнього віце-прем'єра не складно передбачити. На нього чекала розправа. Якби Сулейманова просто ув'язнили, то це б обов'язково показали на камери, говорять у ЗМІ. Тому, ймовірніше, його стратили.

Так, у республіці ширяться чутки, що посадовця вбили по-звірячому – закопали в землю живцем.

Справи у Кадирова кепські

Влітку 2023 року знову почали ширитися чутки, що Кадиров важкохворий, навіть при смерті. На такі думки наштовхувало те, що глава Чечні рідко виходив у люди. Зокрема, він пропустив зустріч глав регіонів з Владіміром Путіним, особисто не привітав населення з національним святом Курбан-байрам, а його син у соцмережі філософствував на тему про те, як складно втратити батька.

Зрештою, аби врятувати свій авторитет, Кадиров таки був вимушений вийти на зв'язок. Ця поява лише підтвердила його поганий стан здоров'я. На відео він має опухле обличчя, рука в нього почорніла зі слідами від катетерів.