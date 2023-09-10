Ставленик Москвы в Чечне трясется за свою жизнь, потому что желающих его "убрать", конечно, немало. В "злом намерении" Кадыров заподозрил и бывшего главу Минздрава, читайте дальше, что ему за это было.

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Кадырову стало хуже – он отомстил эксглаву Минздрава

В росСМИ отмечают, что когда в прошлом году осенью у Кадырова обострились проблемы со здоровьем, его подчиненные начали нашептывать своему "властелину", что это не просто так. Это совсем не естественные последствия вредного образа жизни. Они уверяли, что это попытка отравления.

Очевидно, приспешник Путина все-таки прислушался к окружению и начал искать виновных в своей "мигрени". "Козлом отпущения" он определил экс-председателя министерства здравоохранения Чечни – Эльхана Сулейманова, который тогда занимал должность вице-премьера.

Сулейманов якобы лично делал некоторые инъекции Кадыровк, поэтому он решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. Как результат – Сулейманов был снят с должности вице-премьера.

Сулейманов когда-то был семейным врачом Кадырова, но в мгновение ока все изменилось / Фото СМИ

Сулейманов "канул в Лету"

Больше с тех пор его никто не видел. Экс-министр был активным пользователем соцсети Instagram. Практически каждый день он дополнял свою страничку Республиканского онкодиспансера новыми постами. Однако после октября страница долго не обновлялась, а затем вдруг начала предлагать кокаин в Дубае. Сулейманов часто появлялся в медучреждениях и учебных заведениях Москвы, однако там его не видели уже почти год.

Кем был Сулейманов

По данным СМИ, вероятный "покойник" был родом из Баку, что интересно. Довольно редко в окружении Кадырова можно встретить "иностранца".

Сулейманов специализировался на хирургии и онкологии, имел опыт работы в Германии и Москве. А с 2014 исполнял роль одного из персональных врачей семьи Кадырова. В разное время он занимал высокие должности: был и советником председателя Чечни, и министром здравоохранения, и вице-премьером.

Страшная смерть

Впрочем, судьбу экс-главы Минздрава и бывшего вице-премьера не сложно предсказать. Его ждала расправа. Если бы Сулейманова просто заключили в тюрьму, то это бы обязательно показали на камеры, говорят в СМИ. Поэтому, вероятнее всего, его казнили.

Так, в республике ходят слухи, что чиновника убили зверски - закопали в землю заживо.

Дела у Кадырова плохие

Летом 2023 года снова начали распространяться слухи, что Кадыров тяжелоболен, даже при смерти. На такие мысли наталкивало то, что глава Чечни редко выходил в люди. В частности, он пропустил встречу глав регионов с Владимиром Путиным, лично не поздравил население с национальным праздником Курбан-байрам, а его сын в соцсети философствовал на тему о том, как сложно потерять отца.

В конце концов, чтобы спасти свой авторитет, Кадыров был вынужден выйти на связь. Это появление только подтвердило его плохое состояние здоровья. На видео у него опухшее лицо, рука у него почерневшая со следами от катетеров.