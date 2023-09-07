Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер прокомментировал 24 Каналу изменения во внешности чеченского узурпатора. По его словам, вряд ли Кадыров прибегал к косметологическому вмешательству.
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"Никто не может предположить, что Рамзан Кадыров прибегал к средствам косметологии или пластической хирургии. Скорее всего, речь о каком-то самочувствии – то, что приводит к определенным отекам", – отметил Слоссер.
Почему изменилась внешность Рамзана Кадырова: смотрите видео 24 Канала
Что со здоровьем Кадырова
Еще в марте издание Bild сообщило, что чеченский узурпатор имеет серьезные проблемы с почками. Он долгое время не появлялся на публике и пропустил несколько важных событий в Чечне – это повлекло за собой слухи о его смерти.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что путинский ставленник имеет также наркотическую зависимость. Он сначала был вынужден употреблять эти средства в качестве допинга и обезболивающего, но потом у него начались проблемы.
Последние новости о Кадырове
- После смерти Евгения Пригожина российский режим может обернуться против других влиятельных личностей. В частности, лидера Чечни Рамзана Кадырова – одного из величайших противников российской государственности.
- Однако глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев считает, что Кадырова вряд ли убьют при жизни Путина. Ведь чеченский узурпатор до конца будет лоялен российскому диктатору – таково было условие передачи ему власти.
- Как известно, Кадырову отдали комбинат Ильича в оккупированном Мариуполе как маржинальное достижение. Его войска чувствуют себя хозяевами города.