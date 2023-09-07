Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер прокомментировал 24 Каналу изменения во внешности чеченского узурпатора. По его словам, вряд ли Кадыров прибегал к косметологическому вмешательству.

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"Никто не может предположить, что Рамзан Кадыров прибегал к средствам косметологии или пластической хирургии. Скорее всего, речь о каком-то самочувствии – то, что приводит к определенным отекам", – отметил Слоссер.

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Что со здоровьем Кадырова

Еще в марте издание Bild сообщило, что чеченский узурпатор имеет серьезные проблемы с почками. Он долгое время не появлялся на публике и пропустил несколько важных событий в Чечне – это повлекло за собой слухи о его смерти.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что путинский ставленник имеет также наркотическую зависимость. Он сначала был вынужден употреблять эти средства в качестве допинга и обезболивающего, но потом у него начались проблемы.

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